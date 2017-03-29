Hava Harp Okulu öğrencilerinin davası 18 Temmuz'a ertelendi

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında haklarında dava açılan 51 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılandığı davada, tutuksuz yargılanan 51 sanığın savunması tamamlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada, paraşüt eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve tutuksuz yargılanan 51 eski Hava Harp Okulu öğrencisi hazır bulundu.

İki gündür süren duruşmalarda savunma yapan öğrenciler, daha önce planlanan paraşüt atlayış eğitimi kapsamında uçakla İstanbul'dan Ankara'ya getirildiklerini, darbe teşebbüsüne katılmadıklarını belirterek, haklarındaki terör örgütü üyeliği suçlamasını reddetti.

Faaliyetler ve etkinlikler için açılan "FİLO kasası" denilen hesapta biriken paraların okulun 30-40 yıllık genel uygulaması olduğunu, tüm öğrencilerin elden veya EFT ile bu hesaba para yatırdığını ifade eden öğrenciler, üniversite öğrencisi olmaları nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmalarını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Öğrencilerden Furkan Sürücü, haklarındaki tüm iddiaları reddederek, "Üniformalarımız alınmış olabilir. Ben ve arkadaşlarım Türkiye'nin en önemli üniversitelerine girdik. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Diğer arkadaşlarım, ODTÜ ve İTÜ gibi üniversitelere girdiler. Biz gerekirse takım elbisemizi giyer yine milletimize hizmet ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de zamanında rütbelerini söküp, devlete, millete hizmet etmiştir. Arkadaşlarım ve benim milletimize her zaman hizmet edeceğimize yüce Türk adaleti önünde söz veriyorum." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin İngilizce yeterlilik sınavına cezaevinde olması nedeniyle giremediğini, Haziran ayında yurt dışında eğitime gideceğini belirten Sürücü, bu nedenle yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi.

Sanık Rafet Örendemir de "Suçumuz yok ama eğer suçumuz varsa o da Hava Harp Okuluna girmiş olmamızdır. Ailemizden, sevdiklerimizden feragat edip o şanlı yuvada askeri eğitim aldık. Askerlik bir yaşam tarzı idi. Bunun bilincinde olan, vatanını, milletini, devletini seven, canını feda etmeyi göze almış vatansever Harbiyelileriz. Vatamızı sevdiğimiz için çektiğimiz eziyetleri bizden başka kimse bilemez. Vatan haini

Duruşmada, sanık avukatları da öğrencilerin duruşmadan vareste tutulmasını, yurt dışı yasaklarının kaldırılmasını talep etti. Avukatlar, öğrencilerin komutanları tutuklu Kenan Baştuğ ile Hüseyin Ergezen'in tanık olarak dinlenmesini istedi.

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı adına Avukat Akif Özkan, davaya katıma talebinde bulundu.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu, istemlerle ilgili karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

Ara kararları açıklayan Başkan Ademoğlu, paraşüt eğitimi için Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan ve olay günü helikopterle Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakledilen diğer 91 öğrenci ve nakilleri konusunda emir veren komutanları Kenan Baştuğ ve Hüseyin Ergezen'in yargılandığı dava ile bu davanın birleştirilmesi konusunu daha sonra karara bağlayacaklarını, Baştuğ ve Ergezen'in tanık olarak dinlenmesi talebini de bu karardan sonra görüşeceklerini söyledi.

Öğrencilerin götürülmek istendiği Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında darbe teşebbüsü olup olmadığı, varsa buna ilişkin soruşturma bulunup bulunmadığı konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verdiklerini belirten Ademoğlu, Başbakanlığın katılma talebini kabul ettiklerini kaydetti.

Ademoğlu, öğrencilerin duruşmadan vareste tutulması ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması taleplerini reddettiklerini belirterek, sınav tarihlerini bildiren öğrencilerin duruşmaya katılmama konusundaki mazeretlerini kabul edebileceklerini açıkladı.

Duruşma, 18 Temmuz'a bırakıldı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında paraşüt eğitimi için Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan ve olay günü 91'i helikopterle Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakledilen 142 Hava Harp Okulu öğrencisiyle bu öğrencilerin nakilleri konusunda emir veren komutanları Kenan Baştuğ ve Hüseyin Ergezen için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Sanıklardan bir bölümü savcılığın talebiyle sulh ceza mahkemesi, bir bölümü de iddianameyi kabul eden Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmış, böylece davada iki komutan dışında tutuklu sanık kalmamıştı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece helikopterle Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakledilen 91 öğrenci ile iki komutan, 9 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.