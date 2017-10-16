Hava Harp Okulu davasında 3 subaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a getirdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 eski subayın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar eski yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, eski teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, müdahil olan Başbakanlık, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkame heyeti, sanıklar eski yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, eski teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'yu ''Anaysal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Heyet, sanıkların yargılamaya yaptıkları katkı, atılı suç nedeniyle bir pişmanlıklarının bulunmayışları ve verilen cezanın gelecekteki olası etkisini göz önüne alarak, cezada indirim yoluna gitmedi.

Heyet, sanıklar hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve '' silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından da dava açıldığını anımsatarak, ''Anayasayı ihlal''den ceza verildiği için bu suçlardan yeniden ceza vermeye gerek olmadığına hükmetti.