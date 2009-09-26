Hava final kokuyor

2004'de Monaco formasıyla Şampiyonlar Ligi finali oynayan Nonda, 'Bugün Galatasaray'daki hava ve takımdaşlık ruhu, o günleri andırıyor' dedi.

Süper Lig’de oynanan 6 maç sonunda, sahaya hiç ilk 11’de çıkmamasına karşın attığı 5 golle krallık yarışında en önde bulunan Shabani Nonda, Galatasaray’ın başarısının altında yatan sırrı, ‘iyi bir teknik adam ve takımdaşlık ruhu’ sözleriyle açıkladı. Rijkaard’ın çok iyi ve tecrübeli bir teknik direktör olduğunun altını çizen Kongolu futbolcu, “Ne zaman kimi oynatıp, kimi dinlendireceğini ve kimi oyundan çıkartıp kimi dahil edeceğini çok iyi biliyor. Gol krallığından çok takımın başarısını düşünüyorum. Çünkü üç farklı ülkede gol kralı oldum. Afrikalı bir çocuksanız topun peşinden koşmaktan başka bir işiniz olmuyor” dedi.

‘İdmana koşarak geliyoruz’

Sadece Abdul Kader Keita ile değil, Arda, Kewell, hatta Alparslan’la beraber oynamanın da kendisini çok iyi hissetmesini sağladığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Çünkü takım ruhuna sahip olduk. Herkes idmanlara bile güle oynaya, adeta koşarak geliyor. Saha içinde birine yardım etmem gerekirse, hemen koşuyoruz. Biliyorsunuz ki, sizin de yardıma ihtiyacınız olduğunda biri mutlaka orada olacak. Bu çok önemli. 2004’te Monaco forması altında Porto ile Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı. Şimdi Florya’da da, o günlerin Monaco’sundaki esintiyi hissediyorum” ifadesini kullandı.

‘O goller zaten atılacaktı’

Nonda, Kasımpaşa maçında attığı 3 gol ve yarınki Eskişehirspor sınavıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Kasımpaşa maçında önce beraberliği, sonra da galibiyeti yakalayıp tam anlamıyla bir takım oyunu örneği gösterdik. Burada benim gol atmam o kadar önemli değil. Ben sadece görevimi yaptım. O golleri atmasaydım da, takım olarak iyi oynadığımız için birileri atacaktı, ama atılacaktı. Eskişehirspor maçı ‘ayrıca’ zor bir maç değil. Bütün maçlarımız zor çünkü. Rakiplerimiz her hafta karşısına daha iyi bir Galatasaray çıktığının bilincinde. Onun için dikkatli oynuyorlar. Hiçbir maçı kolay göremezsiniz. 8., 9. üst üste galibiyeti görmeden önce, 7. galibiyeti kazanmak önemlidir.”