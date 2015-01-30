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Hava durumu ve çizgi film, Erdoğan'dan daha çok izlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ekranlarında yayınlanan 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' reytinglerde istediğini elde edemedi

30 Ocak 2015 22:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak Perşembe akşamı, TRT1 ve TRT Haber'de gazetecilerle birlikte çıktığı program reytinglerde arka sıralarda yer aldı.

Medyatava.com'un paylaştığı verilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT'deki "Cumhurbakanı özel Yayını," TOTAL izleyicide ilk 100'e giremedi. AB grubunda ise, 2,31'lik izlenme oranıyla 52. sırada yer alabildi.

TRT'de yayınlanan Hava Durumu ve çizgi filmlerin Erdoğan'dan daha fazla izlenmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını soruyorlar

 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda dikkat çeken başka bir olay ise TRT'nin kullandığı altyazı oldu.

Cizre olaylarıyla ilgili soruların sorulduğu anda, TRT'de kullanılan 'sorularını soruyorlar' altyazı, sosyal medyada akşamın konusu oldu.

KJ'de, "Gazeteciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorularını soruyorlar" yazıyordu.

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