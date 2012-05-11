Hava durumu sunucusu Prens Charles

Prens ve karısı Cornwall Düşesi BBC İskoçya'yı geleneksel Holyroad Haftası gezileri kapsamında ziyaret etti.

BBC Hava durumu sunucusu Sally Magnusson görevini bir kereliğine Prens'e devretti ve Charles İskoçya'nın öğle vakti hava durumunu sundu.

Aynı zamanda Rothesay Dükü ünvanını taşıyan Prens arkasına BBC'nin hava durumu haritasını aldı ve kendisi için özel olarak yazılmış bülteni okudu.

Prens Charles’ın, "Ülke genelinde hava soğuk olacak, 8 dereceyi aşmayacak. Neyse ki tatil değil" sözleri stüdyodakileri güldürdü.

Prens'in sunduğu hava durumu bülteninde Kraliyet ailesine çeşitli göndermeler yapılıyor.

Doğrudan kameraya bakarak konuşan Prens bir saatten uzun süre BBC İskoçya'da vakit geçirdi.

BBC İskoçya bu yıl yayına başlayışının 60. yılını kutluyor.

(BBC Türkçe)