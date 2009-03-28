Hava durumu sorulmamış

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin uçuş güzergahındaki hava durumuna ilişkin kendilerinden bilgi istendiğine dair ellerinde kayıt bulunmadığını bildirdi.



Mehmet Çağlar, yaptığı açıklamada, meteorolojik verilerin kullanılmasının uçuşlar için çok önemli olduğunu vurguladı.



"Böyle havalarda yapılacak uçuşlarda, meteorolojinin görüşüne başvurulması hayati önem arzediyor" diyen Çağlar, kurumunun havadaki buzlanma, yağış durumu, rüzgarın yönü ve hızı gibi daha birçok bilgiyi paylaştığını hatırlattı.



Çağlar, "Her türlü bilgiyi veriyoruz. THY'ye ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bu konuda sınırsız hizmetlerimiz var. Helikopterin düştüğü günkü hava durumuna özellikle baktım. Kar yağışı var. Görüş mesafesi düşük. Orta kuvvette rüzgar görünüyor" dedi.



Bu olayın, bu tip durumlarda meteorolojik verilerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Çağlar, şunları kaydetti:



"Ama biliyorsunuz, pilotların bu tip uçuşlarının koordinasyonunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yapıyor. Pilot, bizden hava durumuna ilişkin bilgileri alsa bile teknik değerlendirmeleri kendisi yapıyor. Ben, helikopterin bu konudaki teknik donanımı hakkında bilgi sahibi değilim. Ama pilot bir başka hava tahmini yapan internet sitesinden de hava durumu raporu almış olabilir ve onu da bilemiyoruz."

