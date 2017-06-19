Hava değişimine giden asker, intihar etti

Çanakkale'de askerlik yapan 21 yaşındaki jandarma er Toprak Özkan hava değişimi alarak geldiği Kayseri'de, av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti.

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Hanımeli Sokak'ta meydana gelen olayda, vatani görevini Çanakkale'de yapan er Toprak Özkan, hava değişimi alarak 4 gün önce ailesinin yaşadığı Kayseri'ye geldi.

Psikolojik bunalım girdiği iddia edilen Özkan, odada yalnız bulunduğu sırada av tüfeğiyle başına ateş etti. Silah sesini duyan yakınları Özkan'ın bulunduğu odaya koştu. Genci kanlar içinde bulan ailesi durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin öldüğünü belirledi. Özkan'ın öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Bekar olan Özkan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)