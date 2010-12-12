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HAVA AMBULANSI SAHAYA İNDİ SALİHLİ (A.A)

12 Aralık 2010 20:36

-HAVA AMBULANSI SAHAYA İNDİ SALİHLİ (A.A) - 12.12.2010 - Manisa'nın Demirci ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Salihli'ye gönderildi. Hava ambulansının iniş yapacağı stadyumdaki maça 10 dakika ara verildi. Edinilen bilgiye göre, Demirci'de kalp krizi geçiren İlyas Yılmaz (77), kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkilileri, yolun, yoğun kar yağışından kaynaklı olarak kapalı olması nedeniyle hava ambulansı istedi. Bunun üzerine helikopterle alınan İlyas Yılmaz, hava ambulansının Salihli'de iniş yapabileceği tek yer olan Ramiz Turan Stadyumu'na inmeden önce oynanmakta olan Bölgesel Amatör Ligi takımları Salihli Belediyespor-Ödemiş Belediyespor maçına ara verildi. Maçın hakemi Cengiz Barcın, helikopter havada görünür görünmez maçı durdurdu. Yaklaşık 10 dakika süren nakil işleminin ardından İlyas Yılmaz (77) Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, maça kaldığı yerden devam edildi.

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