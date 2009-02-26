Hava akımına mı kapılıp düştü?

Kazanın kesin nedenini karakutu çözecek. Ancak uçak düştüğü ilk andan itibaren birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan en güçlüsüne göre THY Tekirdağ uçağı, kendisinden hemen önce iniş yapan dev bir uçağın hava akımına kapılıp düştü... İşte bu iddianın yanı sıra öne sürülen diğer nedenler



1- Kazanın nedeni ‘Kanat Vortex’i



Havacılıkta Kanat Vortex’i (Wing Vortex) denilen fenomenin de uçağı düşürmüş olabileceği ifade ediliyor. Kulenin inişleri hızlandırmak için uçakları kısa aralıklarla indirmesi nedeniyle meydana gelen bu olayda THY’nin bir önce inen uçağın yarattığı hava akımına kapılıp düşmüş olabileceği ileri sürülüyor. THY Tekirdağ uçağından önce KLM Havayolları’na ait Boeing 777 model dev uçağın iniş yaptığı belirtildi...



2-Otomatik pilot devrede değildi



Son teknolojinin kullanıldığı sivil yolcu taşımada, artık her yolcu uçağı oto pilot yardımı ile iniş yapabiliyor. Yani, hiçbir insan müdahalesi olmadan, yolcu uçağı kendi kendine pisti bularak inebiliyor. Ancak aynı sitedeki pilotların iddiasına göre, askerlikten gelmiş Türk pilotları kendilerine çok güveniyor. Bu nedenle oto pilotu kullanmıyor ve manuel olarak uçağı indirmeyi tercih ediyor.



3-Tam ineceği sırada ‘microburst’e girdi



Amsterdam’da meydana gelen kazaya “microburst” ismi verilen bir hava akımının sebep olabileceği de iddia ediliyor. Daha önce birçok uçağın düşmesine neden olan microburst, dört kilometrelik bir mesafede ani ve büyük hasar verebilen rüzgârlara yol açan kuvvetli ve aşağı doğru hareket eden bir hava akımı olarak tanımlanıyor. Yağmur sırasında damlalar, nem oranı düşük bir hava kütlesiyle karşılaştığında yeniden buharlaşıyor. Buharlaşma, havanın aniden soğumasına sebep oluyor. Soğuyan hava, yere ulaştığında birçok farklı yöne dağılıp, dengesiz ve güçlü bir rüzgar oluşturuyor. Bir uçağın özellikle de rüzgâra kalkış ya da iniş sırasında yakalandıysa kurtulma şansı çok düşük. Birçok havaalanında da bu tür rüzgârları fark edebilen Doppler radarları bulunuyor.



4- Uçağı, eğitim alan tecrübesiz pilot indirdi



Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka’ya yönetilen sorulardan biri, uçağın eğitim alan yardımcı pilot Murat Sezer tarafından indirilmeye çalışıldığı yönündeydi. Bu iddiaya göre eğitimdeki pilot uçağı indirmek isterken, tarlaya doğru gidince, kaptan pilot gazı açıp yükselmek istedi, ancak bu kez de kuyruk kısmı yere çarptı ve uçak 3 parçaya ayrıldı.



5-Uçağın yakıtı yeterli olmadığı için düştü



Kazadan sonra ilk resmi açıklama, havaalanının bulunduğu bölgenin belediye başkanı Michel Bezuijen tarafından yapıldı. Bezuijen, uçağın yakıtının bitmesinin de kazaya neden olmuş olabileceği yönündeydi. Başkan, “Büyük ihtimalle uçağın benzini az geldi ve düştü” diye konuştu. Ancak uçaklara gideceklerin mesafenin yanı sıra havada tur atma ya da bir başka olumsuzluk da göz önünde bulundurularak fazladan yakıt konduğu biliniyor.



6-Motoru 2 bin feette koptu



Hollanda Devlet Televizyonu tarafından ortaya atılan iddiaya göre, pilotlar, piste yaklaşırken bir sorun olduğunu belirledi ve kuleye haber verdi. Kule de pisti boşaltırdı ve havaalanında acil durum ilan edildi. Bu sorun, uçağın sağ motorunun 2 bin feette kopması olabilir. Havaalanı tarafından yayınlanan son telsiz kayıtlarına göre uçakta bir sorun olduğunu açıkça görülüyor. Zira diğer uçaklara da, “Acil bir sorun var, piste çıkmayın” deniyor.



7- Kuş çarptı, motoru yerinden söktü



Kaza ile ortaya atılan iddialardan biri de, uçağın inişe geçtiği sırada dış bir etken nedeniyle aşırı irtifa kaybetmesi. Dünyanın dört bir yanından pilotların üye olduğu bir internet sitesindeki iddialara göre, aynı iki ay önce New York’ta bir yolcu uçağının Hudson Nehri’ne inmesine neden olduğu gibi, bu kez de suçlu, kuşlar olabilir. Havaalanına yakın yaşayan kuş sürüleri, motora çarparak zarar vermiş olabilir.



8-Kuyruğu yere inerken ağacın dallarına çarptı



Amsterdam Havaalanı’nın yakınında yaşayan çiftçi Sven Oogetuige Verheijen, olayı Volkskrant gazetesine şöyle anlattı: “Saat 10.30 gibi uçağın yaklaştığını gördüm. Birden dik bir şekilde alçaldı. Kuyruğu bir ağaca çarparak koptu. Uçaktan kopan parçalar havaya fırlamaya başladı. Otobanın diğer tarafında sert bir şekilde yere çarptı.

