Hausmann: Her yere sıçrayan maymunlarsınız

T24 - Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Hausmann, Türkiye'nin ihracat ürünleriyle ilgili dönüşümün çok etkili olduğunu vurgulayarak, ''Siz her yere sıçrayan maymunlarsınız. Bunun için sizi tebrik ediyorum" dedi.





Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Ricardo Hausmann, ''Hindistan sizin şu anda ihraç ettiğiniz ürünlere uygun bir ülke. Herkes Çin'den bahsediyor ama siz Hindistan'ın üzerine yoğunlaşın'' dedi.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) düzenlediği 9. Sanayi Kongresi'nde konuşan Hausmann, ABD'nin Kongo'dan 387 kat daha zengin olduğunu ifade ederek, fakir ve zengin ülkeler arasındaki gelirlerin farklılaşmasının çok arttığını, Adam Smith ''Ulusların Zenginliği'' kitabını yazarken bu farkın 4, şu anda ise 400 kat olduğunu söyledi.

Hausmann, büyümenin başını zengin ülkelerin çektiğini belirterek, artık aradaki uçurumun bu hızla artmayacağını, yavaş yavaş birbirine yaklaşma olacağını vurguladı. Türkiye'nin son 40 yılda kişi başına yüzde 2,5 büyüdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin bazı yıllarda hızlı büyüdüğünü, bunu için bedeller ödediğini anlattı.

Dünyadaki en büyük ekonominin ABD olduğunu, ABD'yi Japonya'nın izlediğini, ancak dünya ekonomisine en büyük ikinci katkının Japonya'dan değil, Çin'den geldiğini hatırlatan Hausmann, 2020 yılında Çin'in ABD ekonomisinin boyutlarına ulaşacağını, dünya büyümesine ABD'den daha çok katkı yapacağını, nüfusları itibariyle Çinliler'in ABD'lilerin 4 ya da 5'te biri kadar zengin olacağını söyledi.

Türkiye'nin ürünlerini ihraç etmesinin kolaylaştığını dile getiren Hausmann, ''Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülke, yüzde 60'dan fazla pay alıyor. Türkiye'nin ihracat yaptığı bazı ülkeler ise sıralamada çok öne çıktı. Türkiye yeni büyümeden yararlanıyor. İhracat hedefi olan ülkelerin şekli değişiyor'' dedi.



En çok Hindistan ihraç ettiğiniz kalemleri ithal ediyor

Prof. Ricardo Hausmann, ''Türkiye'nin ihracatı bu ülkelerin ithalatı ile ne kadar uyum içinde? Bu ülkelerin ithalatı ile Türkiye'nin ihracatının ne kadar benzeştiğine bakılırsa, Almanya ve Çin, sizin sattığınızı değil, en çok başka şeyleri alıyor. Halihazırda en çok Hindistan sizin ihraç ettiğiniz kalemleri ithal ediyor. 2020'de Hindistan dünya büyümesine ABD kadar katkıda bulunacak. Sizin şu anda ihraç ettiğiniz ürünlere uygun bir ülke. Herkes Çin'den bahsediyor, ama siz Hindistan'ın üzerine yoğunlaşın'' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyümesi için Avrupa'nın eskisi kadar önemli bir kaynak olmayacağını, diğer ülkelerin çok daha büyük pazar olacağını vurgulayan Hausmann, zengin ülkelerin daha karmaşık ürünler ürettiğini ve bunların daha çok yetkinlik gerektirdiğini, fakir ülkelerin ise basit ürünlerin üretimini gerçekleştirdiğini ve az yetkinlik kullandığını söyledi.

Hausmann, ''Büyümenin yolu; daha karmaşık ürünler yapabilmek için yetkinliklerin artırılmasından geçiyor. Fakir ülkeler aynı ürünü daha çok üreterek zengin olamaz, ürettiği ürünün türünü değiştirerek zengin olur'' dedi.

Bazı ülkelerin her şey, bazı ürünleri ise az sayıda ülkenin yaptığını, yoksul ülkelerin az sayıda ürün ürettiğini ifade eden Hausmann, insanlar ve şirketlerin uzmanlaştığını, ülkelerin ise farklılaştığını, bir ülkenin sahip olduğu yetkinlikler, ihracat ürünlerine bakılarak, gelecekte ne kadar zengin olabileceğinin görülebildiğini kaydetti.



Siz her yere sıçrayan maymunlarsınız

Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Hausmann, Türkiye'nin ihracat ürünleriyle ilgili dönüşümün çok etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Siz her yere sıçrayan maymunlarsınız. Bunun için sizi tebrik ediyorum. Ürün ormanı içerisinde üzerine atlayabileceğiniz kaç tane ağaç var? Çok iyi bir durumdasınız, çünkü bulunduğunuz yerin yakınında üzerine atlayabileceğiniz birçok ağaç var. Diğer ürünlere, ağaçlara atlamak bakımından Yunanistan, Meksika, Brezilya'dan çok daha önemli avantajları olan bir ülkesiniz. Yakınınızdaki ağaçlar ne kadar fazlaysa gelecekteki büyümeniz de o kadar hızlı oluyor. Ne kadar çok ağacınız olursa gidebileceğiniz o kadar çok yeriniz olur.''

Türkiye'nin atlayabileceği birçok ağaç, ürün alanında çok güzel bir konumu bulunduğunu ifade eden Hausmann, ''Ekonomi gerçek mükemmel durumuna ulaşmak için imkana sahip. Maymunların her yere sıçramasını ve ormanın her yerine yayılmasını istiyoruz'' dedi.



