Hatun Tuğluk'un bütün diller ve dinlerden kızları İstanbul'da lokma dağıttı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un hayatını kaybeden annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine saldırının ardından bütün dillerden, dinlerden bir araya gelen kadınlar, “Hatun Tuğluk'un kızlarıyız” diyerek üçüncü gün lokmasını dağıttı.

İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde Hatun Tuğluk için düzenlenen törene CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Müslüm Doğan, Mehmet Emin Adıyaman, yönetmen Çayan Demirel, yazar Belma Fırat, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muhittin Yıldız katıldı. Çok yoğun katılımla yapılan törende konuşmacılar, sadece Hatun Tuğluk'un kızı ve oğlu olarak çağrıldı. Hatun Tuğluk'un kızlarını temsilen Ayşegül Tözeren, "İyiliğin türküsünü söyleyenler bir arada. Hatun Tuğluk'un çocukları, benim okurlarım savaş düşmanı olsun, katil olmasın diyen Yaşar Kemal'in de okurlarıdır," dedi.

Sezgin Tanrıkulu "Siyasetçilerin dilinden damlayan kanın sokakta nasıl faşizme dönüştüğünü hiçbir kitabın anlatamadığı çıplaklıkla anlattı bize Hatun Ana'nın boşalttığı boş mezar. Biz o boş mezara onların nefret dilini, kinlerini, öfkelerini ve bunun yarattığı faşizmi hep birlikte gömeceğiz" şeklinde konuştu. HDP milletvekili Hüda Kaya, "Sevgili annemiz hayatında zalimlere direndiği gibi vefatıyla da en büyük eylemini yaparak gitti. Susanların, duymayanların vicdanına bir tokat atarak gitti" dedi.

Hatun Tuğluk'un üçüncü gün lokmasının duasını ise Ali Kenanoğlu gerçekleştirdi.

Etkinlikte açılan taziye defterinde bir mektup dikkati çekti. Fatma imzasıyla yazan bir katılımcı, şöyle yazdı:

"Bir sünnî, Türk ve imam hatip mezunu olarak ilk defa lokma dağıtma etkinliğine katıldım. Yaşadığımız olay her ne kadar çok acı olsa da emin olun çok hayırlı şeylere de vesile oldu. Ne yaptığımızı, ne kadar kör ve sağır olduğumuzu anlamamıza neden oldu. İnşallah bu hepimiz için milad olur. Buraya düştüğüm yerden kalkmak için geldim. Anladım ki bugüne kadar kalkamayışım düştüğüm yeri bilmemektenmiş. Bize bunu öğrettiğin için teşekkürler Hatun Anne."

Cenazeye saldırı düzenlenmişti

Cezaevinden özel izinle çıkan Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un Ankara Batıkent'teki cenazesine katılanlara saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarılmıştı.

Saldırının ardından cenaze Tunceli'de toprağa verilmiş, cenaze için cezaevinden çıkarılan Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katılamamıştı. Tuğluk, 48 saatlik iznini de annesinin İncek’teki evinde taziyeleri kabul ederek geçirmişti. Tuğluk, annesinin vasiyetinin gerçekleştirilemediğini ifade ederek, tepkisini, "İkinci Madımak gibi" sözleriyle aktardığı öğrenilmişti.