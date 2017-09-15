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Hatun Tuğluk'un bütün diller ve dinlerden kızları İstanbul'da lokma dağıtacak: Yanımızda ol

Hatun Tuğluk'un saldırıya uğrayan cenazesi defnedildiği mezardan çıkarılmıştı

15 Eylül 2017 15:15

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un hayatını kaybeden annesi Hatun Tuğluk için yarın (16 Eylül 2017)  saat 15.00'de Ataşehir Pir Sultan Abdal Cemevi'nde lokma dağıtılacak. Cezaevinden özel izinle çıkan Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un Ankara Batıkent'teki cenazesine katılanlara saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarılmıştı.

Saldırının ardından cenaze Tunceli'de toprağa verilmiş, cenaze için cezaevinden çıkarılan Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katılamamıştı. Tuğluk, 48 saatlik iznini de annesinin İncek’teki evinde taziyeleri kabul ederek geçirmişti. Tuğluk, annesinin vasiyetinin gerçekleştirilemediğini ifade ederek, tepkisini, "İkinci Madımak gibi" sözleriyle aktardığı öğrenilmişti.

"Hatun Tuğluk Hepimizin Annesi"

Hatun Tuğluk'un ölümünün üçüncü gününde lokma dökülerek dağıtılacağı, "Onun Kürt, Türk, Çerkez, Ermeni, Rum, Laz, cümle dilden dinden kızları 3. gün lokmasını dağıtıyor" sözleriyle duyuruldu.

Ataşehir Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılacak anmayla ilgili olarak, "Hatun Tuğluk hepimizin annesi" ve "Yanımızda ol" dendi. Anma, İçerenköy Muhtarlığı yanındaki cemevinde yarın (16 Eylül 2017) saat 15.00'te yapılacak.

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