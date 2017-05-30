Hatun Sürücü davasında beraat kararı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2005 yılında kız kardeşleri Hatun Sürücü'yü öldürmeye azmettirmekten yargılanan iki kardeşi, Alparslan ve Mutlu Sürücü beraat etti. İstanbul Anadolu 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Hatun Sürücü'nün 36 ve 38 yaşındaki erkek kardeşlerinin cinayeti azmettirdiğine dair yeterli kanıt olmadığına hükmetti. Mahkemenin beraat kararına gerekçe olarak yeterli derecede açık ve inandırıcı kanıt bulunamaması gösterildi.

İddianamede sanıklar, Almanya’da hapis cezasına çarptırılan erkek kardeşleri Ayhan'ı cinayete azmettirmekle suçlanıyordu. İddianameye göre, sanıkların hedefi ailenin namusunu temizlemekti. Savcılık, iki sanık için müebbet hapis cezası talep etmişti. Hatun Sürücü'nün 38 yaşındaki ağabeyi ise cinayette kullanılan silahı temin etmekle suçlanıyordu.

23 yaşındayken kardeşi tarafından öldürüldü

23 yaşındaki bir çocuk annesi Hatun Sürücü, 7 Şubat 2005'te Berlin'de en küçük kardeşi Ayhan tarafından öldürülmüştü. Hatun Sürücü'nün erkek kardeşi Ayhan, cinayeti işlediği sırada reşit olmadığı için Almanya'da gençlik ceza yasasına göre yargılanmış ve 2006 yılında 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Sürücü tahliye olduktan sonra da sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmişti. Ayhan Sürücü mahkemedeki ifadesinde kız kardeşinin "Batılı yaşam tarzını” kabul edemediği ve "ailenin namusunu temizlemek istediği” için Hatun Sürücü'yü öldürdüğünü belirtmişti.

Sürücü'nün diğer iki erkek kardeşi hakkında Almanya'da dava açılmış, ancak 2007 yılında beraat etmişlerdi. Bunun ardından iki kardeş Türkiye'ye gitmişti. Ancak beraat kararının Almanya'da bozulması üzerine kardeşleri iade etmeyen Türkiye'de Alparslan ve Mutlu Sürücü hakkında yeniden yargı süreci başlatılmıştı.

Ayhan Sürücü, İstanbul'da verdiği ifadede Almanya'daki ifadesinin aksine, kız kardeşini Batılı yaşam tarzı yüzünden değil, yaşadıkları tartışmada kendini kaybettiği için öldürdüğünü dile getirmişti. Ayhan Sürücü, 2016 yılının Ocak ayında verdiği ifadede, cinayeti tek başına planladığını belirtmişti. Ancak savcılık, üç kardeşin cinayeti birlikte planladığını savunuyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/BK