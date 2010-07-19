'Hatırladıkları CD'lerin içinde darbe planı yok'

T24 - Eski 1. Ordu komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın damadı Dani Rodrik, internet sitesinde, "Balyoz Planı ve ekleri hangi CD’lerde? Memurelerin hatırladığı CD’lerde hiçbir darbe planı yok" dedi.



Balyoz Darbe Planı iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, 1. Ordu Karargâhı’nın kozmik odasında görev yapan iki sivil memurun ifadeleri yer aldı.



Dün (18 Temmuz 2010) ve önceki gün gazetelerde sivil memurların ifadelerinin yansıtılış biçimine, Balyoz davasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın kızı Pınar Doğan ve ABD’de Harvard Üniversitesi’nde ekonomist olan damadı Dani Rodrik’in, Doğan’ı savunmak amacıyla açtıkları “Çetin Doğan ve Gerçekler” isimli internet sitesinden yanıt geldi.



Milliyet'in haberine göre "Balyoz" soruşturması kapsamında savcılar tarafından sorgulanan Sevilay Erkan Bulut ve Melek Üçtepe’nin ifadeleri Balyoz iddianamesine girdi. 26 Şubat 2010’da sorgulanan Sevilay Erkan Bulut, şunları söyledi:



"Savcılıktaki sorgusunda 11 sayfalık Balyoz Güvenlik Harekât Planı başlıklı belgenin çıktısı gösterilen Bulut’un şu sözleri de iddianameye girdi:



“Genel olarak başta Harekât Başkanı ve ona bağlı kişiler bu şekilde yazılar verirdi. Biz de yazardık. Ancak bu yazıyı yazıp yazmadığımı, yazdıysam ne zaman yazdığımı hatırlamıyorum.”



1 Mart 2010’da savcılığa ifade veren sivil memur Melek Üçtepe de darbe planlarına ilişkin olarak kendisine gösterilen 19 adet CD’den 16’sını kendilerinin hazırladığını net olarak anımsadığını ifade etti. Üçtepe, “19 adet CD’den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 no’lu CD’leri net olarak hatırlıyorum” diye konuştu.





'Gazete sınır tanımıyor'





Önceki gün Star, dün de Taraf gazetesi bu ifadeleri haberleştirerek, “Balyoz Planı’nı ben yazdım, CD’ler Kozmik Oda’daydı” ve “Balyoz CD’lerini Çetin Paşa için hazırladık” başlığıyla verdi.

Çetin Doğan’ı savunmak amacıyla hazırlanan internet sitesinde bu iki haber için Dani Rodrik, “Memureler hangi CD’leri hatırlamıyor? 7,11,16, ve 17. Balyoz Planı ve ekleri hangi CD’lerde? 11 ve 17. memurelerin hatırladığı CD’ler içinde ne Balyoz, ne Sakal, ne Çarşaf, ne Oraj, ne de Suga... Hiçbir darbe planı yok” şeklinde itiraz etti. Rodrik, “Ahlaksızlığın bile bir sınırı vardır, ancak Taraf gazetesi herhangi bir sınır tanımıyor” dedi.





