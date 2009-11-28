'Hatır şikesi de yaptım, teşvik primi de aldım'

T24- Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın ortaya attığı 'şike' iddiaları tartışılmaya devam ediyor.



"1986'da iki futbolcumuz şike yaptı" ve "2006-07 sezonunda Antalya maçı için şike teklifi aldım" şeklindeki iddiaları hakkında soruşturma başlatılan Cavcav'a Halil İbrahim'den cevap geldi. Şike yaptığını, teşvik primi aldığını ve bu ikisinin aynı anda olduğu maçlarda oynadığını Hürriyet gazetesine anlatan Halil İbrahim, hatır şikesinin bugün hâlâ olduğunu söyledi.



Attığı gollerle 100’ler kulübüne giren ve 26 kez ay yıldızlı formayı giyen Halil İbrahim, Türk futbolunu sarsacak çok önemli açıklamalar yaptı:



Bursaspor ile anlaşmıştık ama bizi kandırıp yendiler



Gençlerbirliği’ndeki ilk sezonumda Bursaspor ile kupa maçı oynayacaktık. Bursaspor’dan bazı oyuncular bize gelip, “Biz ligde küme düşüyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız lig maçını bize bırakın, yarın oynayacağımız kupa maçı ise sizin olsun” dedi. Kabul ettik. O zamanlar kupa statüsü tek maç eleminasyon üzerine idi. Kupa maçına rehavet içinde çıktık. Ama Bursaspor sözünde durmadı ve bize peş peşe iki gol attı. Kandırıldık. Ne olduğunu anlayamadan golleri kalemizde gördük. Sonra bir gol attık ama maçı 2-1 kaybettik. Kupadan elendik. O sezon kupayı Bursaspor kazandı. Yani maçın sonucu üzerine anlaşmamıza rağmen, Bursasporlu futbolcular bizi aldattı.





2-2’lik maçın hakemi de bir tuhaftı



Bursaspor'un kupada bize yaptığı kandırmacanın ardından, biz ligde de karşı karşıya geldik. Bize yaptıkları numarayı göz önünde bulundurarak sahaya çok hırslı çıktık. Maç 2-2 bitti. Gollerin birini ben, diğerini Osman Özdemir attı. İlhan Cavcav işte bu maça ‘şike’ diyor. Oysa yanılıyor. Çok harbi oynandı. Bursaspor bizi yenemedi. O sezon Bursaspor ligden düştü. Ama kupayı kazandığı için, o zamanki statü gereği tekrar Birinci Lig’e alındı.



Ertesi sezon ise Bursaspor maçı öncesi bana bir telefon geldi. Bursaspor’un çok önemli bir futbolcusu bana para teklif etti. Bana, “Senin para ile işin olmaz. Hiç olmazsa hatırım için bize bir puan verin. Bize bir puan yeter” dedi. Duygularımın esiri oldum. Kabul ettim. Çünkü ben 3 yıl önce Ankaragücü’nde oynarken, Bursaspor’un bize bir jesti olmuştu. Bilerek bize bir puan vermişlerdi. Onu karşılıksız bırakmak istemedim. Kafam dağınık bir halde sahaya çıktım. Sahada gezindim. Ayrıca bu maçın hakemi de bir tuhaftı. Ofsayttan atılan golü verdi.





Cavcav bize, “Hakemi satın aldım” dedi



Yine Gençlerbirliği’ndeyim. 1985-86 sezonu olsa gerek. Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray ile oynayacağımız maç öncesi İlhan Cavcav soyunma odasına girdi ve, “Çocuklar, ben hakemi satın aldım. Ceza alanına girdiğiniz anda kendinizi yere atın. Hakem penaltı verecek” dedi. Nitekim halen teknik direktörlük yapan bizim Osman Özdemir, ceza alanının 1,5 metre dışında kendisini yere attı. Hakem Y.K. koşarak penaltı noktasına gitti. Cavcav’ın dediği gerçekleşti. Haksız bir penaltıydı bu. Hakem resmen uydurdu. Topun başına ben geçtim. Kalede Simoviç vardı. Vurdum, gol oldu. Golcülük duygularım daha ağır bastı. Maç 1-1 bitti.



Doping de kullandık

Gençlerbirliği'nde oynadığım yıllarda doping de kullandım. 3-4 kez içinde doping maddesi olan ilaç aldım. O ilaçları masörler dağıtırdı. Ama ilginçtir, doping kullandığım maçların hiçbirinde iyi oynayamadım.





Cavcav benim hakkımda bir daha konuşursa mahkemeye veririm



Bugüne kadar para için kesinlikle maç satmadım. Gençlerbirliği’nde üç sezon oynadım. Üçüncü sezonun başında Samsunspor’a gittim. Sezon ortasında Gençlerbirliği’ne geri döndüm. Madem Gençlerbirliği’nde daha önceki maçlarda şike yaptım, niye o zaman Cavcav beni geri aldı? Cavcav bir daha bu şike olayını gündeme getirirse, hakkında tazminat davası açacağım. Sayın Cavcav bazı hakemler ve teknik direktörlerle ilgili de bir şeyler açıklarsa, çok daha iyi yapmış olur.





Şikeli maçta iyi oynadım diye kadro dışı bıraktılar



Gençlerbirliği ile Zonguldak deplasmanında oynadığımız bir maçta da resmen trajedi yaşadık. Bizim takımın tamamı maçı satmış. Şikeden bir tek benim ve Zlatko’nun haberi yok. Bize söylenmedi. Zlatko ve ben aslanlar gibi oynadık. Ama en büyük tepkiyi biz gördük. Çünkü anlaşmayı ihlal etmiş olduk. Ben gol atıyorum, sahadaki arkadaşlarım ve yedek kulübesi sevinmiyor bile. Hepsi bana ters ters bakıyor. 4-3 yenildik. Tabii sonradan anladım ben bu durumu.



İşin acı tarafı, bu maçın faturası bile Zlatko ile bana kesildi. Teknik direktörümüz maçtan sonra. “Halil İbrahim bir daha bu takımda oynarsa, kızım geneleve düşsün” dedi. Zlatko ile birlikte kadro dışı bırakıldım.





Zlatko beni dinledi, Beşiktaş’a maçı satmadı



Gençlerbirliği’nde oynuyordum. Ankara’daki bir Beşiktaş maçı öncesi kampa girdik. Yanılmıyorsam 1985-86 sezonuydu. Beşiktaş’ın teknik direktörü Stankoviç idi. Oda arkadaşım olan Zlatko bana, “Maçı satmam için Beşiktaş bana 15 milyon lira önerdi. Para da Fenerbahçe kalecisi olan Lukovcan’a verilmiş. Maçı sattığım taktirde 15 milyon lirayı Lukovcan’dan alacağım söylendi. İş bu şekilde sağlama alınmış. Ama ben vatandaşım olan Lukovcan’a hiç güvenmiyorum. Sağlam biri değildir. Maçı satsam bile parayı o bana vermez” dedi.

Zlatko ayrıca “Beşiktaş’ın o dönemdeki genel kaptanı Z.A., maçı sattığımın anlaşılabilmesi için bariz bir penaltı yapmamı istedi. Ama ben orta saha oyuncusuyum. Savunmada oynasam, tamam bu olur, ama ben orta saha oynuyorum, bu penaltıyı nasıl yapacağım” dedi. Ben de, “Yapma Zlatko” dedim. Vazgeçirdim. Zlatko beni dinledi. Harbi oynadı. Zlatko maçtan sonra, “Seni dinledim, parayı almadım. Ama bu parayı bizim takımdan başka oyunculara verdiler” dedi. O sezon Beşiktaş şampiyon oldu.





Hatır şikesi bugün de var



Ben 8-10 maçta hatır şikesi yaptım. Üstüne basa basa söylüyorum, hiçbirinden para almadım. Yani para karşılığı şike yapmadım. Özellikle o Bursaspor maçında yaptığım hatır şikesi için çok mahcubum. Hatır şikesi de olsa şikenin her türlüsüne karşıyım. Ama o günlerde de yapılıyordu hatır şikesi, bugünlerde de yapılıyor. Yapılmıyor diyen yalan söyler.





7.5 milyon teşvik primini gece kulübünde harcadım



Tekirdağspor’da oynarken de bazı hatır şikelerim oldu. Mesela Feriköy ve Kasımpaşa maçlarında. Bazı büyüklerimizin ricasıyla hatır şikeleri oldu. Ayrıca Mersin İdmanyurdu’ndan da şike için bana 200 milyon teklif edildi. Kabul etmedim. Ama başka takımdan 7.5 milyon lira teşvik primi aldım. O parayı da gece kulübünde yedim. O zamanlar 18-19 yaşındaydım. Ayrıca Boluspor’da oynarken de teşvik primi aldım. Bolu-Düzce maçında şike için para teklif edildi. Birinci Lig’e çıkma maçıydı. 10 milyon lira önerdiler. Büyük paraydı. Haliyle yine reddettim. Maçı 3-0 kazandık. Birinci Lig’e biz çıktık.