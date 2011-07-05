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HATİP DİCLE'Yİ ÜZECEK RAPOR ANKARA (A.A)

05 Temmuz 2011 14:59

-HATİP DİCLE'Yİ ÜZECEK RAPOR ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Anayasa Mahkemesi raportörü, milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin, Anayasa gereği Yüksek Mahkemeye başvuramayacağı yönünde rapor sundu.  Milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin, Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör raporunu tamamladı.  Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılan ve bağlayıcılığı bulunmayan raporda, Dicle'nin Anayasa'ya göre konuyla ilgili Yüksek Mahkemede dava açamayacağı görüşüne yer verildi. Yüksek Mahkeme heyetinin, Perşembe günü yapacağı gündem toplantısında, Dicle'nin başvurusunu ele alması bekleniyor.

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