Hatip Dicle'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası

Kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Dicle'nin avukatı Levent Kanat katıldı.



Esas hakkındaki savunmalarını yapan Avukat Kanat, "aktif bir siyasetçi olan müvekkilinin, Kürt sorunu ile ilgili olarak, bir haber ajansı muhabirinin sorularını yanıtladığını" ifade etti.



"Dicle'nin yalnızca düşüncelerini açıkladığını" kaydeden Kanat, müvekkili için beraat talebinde bulundu.



Mahkeme Heyeti, Dicle'yi, Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi uyarınca "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. "Takdiri indirim" uygulanmasına karar veren heyet, Dicle'nin hapis cezasını 1 yıl 8 aya indirdi.



İddianamede, özel bir haber ajansına Ekim 2007'de verdiği demeç bazı basın-yayın organlarında yer alan Dicle'nin, Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi uyarınca "terör örgütü propagandası yapmak"tan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.