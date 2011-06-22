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Hatip Dicle'nin yerine AKP adayı Oya Eronat, mazbatasını aldı!

YSK, oybirliği ile “illerde milletvekillerinden birinin mazbatasının iptaline karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan milletvekilinin yerine, sıradaki adaya mazbata verileceği” hükmün&u

22 Haziran 2011 03:00

T24 - YSK tarafından milletvekilliği düşürülen KCK tutuklusu Hatip Dicle’nin yerine vekil olan AK Parti’li Oya Eronat, mazbatasını aldı. Eronat’ın oğlu, 3 yıl önce Diyarbakır’da meydana gelen patlamada yaşamını yitirmişti.  

YSK Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürdü


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ''terör örgütü propagandası'' yapmaktan hapis cezası kesinleşen KCK davası tutuklusu Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin oy birliğiyle düşürülmesine karar verdi. Bu kararla birlikte yaşanan gelişmelerin ardından Hatip Dicle’nin yerine AK Parti Diyarbakır 6. sıra adayı Oya Eronat vekil olmaya hak kazandı. Seçimden 10 gün sonra milletvekili olan Oya Eronat, avukatı aracılığıyla mazbatasını aldı.   

Bu kararla birlikte Meclis'e giren Bağımsızların sayısı 35’e düşerken, AK Parti’li milletvekili sayısı 327'ye yükseldi.  


Oya Eronat kİmdir?

 

1962 yılında Diyarbakır'da doğan Oya Eronat Fırat Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Inşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Ak Parti Diyarbakır Yenişehir ilçesi Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüttü. Meclis Üyesi ve Diyarbakır inşaat Mühendisleri Odası üyesi olan Eronat, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Ak Parti'den Diyarbakır 6. sıra adayı oldu.  

Orta düzeyde ingilizce bilen Oya Eronat, Üniversite sınavlarına hazırlandığı dershanenin önünde terör örgütünün bombalı saldırısında 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybetmişti.

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