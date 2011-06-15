'Hatip Dicle'nin milletvekilliği iptal edilecek' iddiası

T24- Kesin aday listelerinin açıklanmasından sonra, terör örgütü propagandası suçundan aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezası kesinleşen ve bu nedenle 12 Haziran öncesi adaylığının iptal edilmesi gündeme gelen BDP’li Hatip Dicle’nin durumu, milletvekili seçilmesinin ardından daha karışık bir hal aldı. YSK'nın Dicle'nin milletvekilliğini iptal edeceği ve yerine AKP'li Oya Eronat’ın TBMM'ye gireceği konuşuluyor.







Türker Karapınar'ın haberine göre, seçim öncesinde, Dicle’nin savunmasını aldıktan sonra konuyu karara bağlamayı kararlaştıran YSK’nın, söz konusu ara kararında, milletvekilliğini iptal edeceği sinyali verdiği anlaşıldı.

Yerine Ak Partili vekil

Milliyet’in ulaştığı karara göre, Dicle’nin vekilliğinin iptali halinde TBMM’nin 549 vekille açılması yerine Ak Parti Diyarbakır adayı olan, gündeme 3 yıl önce PKK’nın patlattığı bombayla oğlunu kaybetmesi nedeniyle gelen Oya Eronat’a TBMM yolunu açacağı sinyalini verdiği de anlaşıldı.

Bu gelişmelerin gerçeğe dönüşmesi halinde, BDP’nin milletvekili sayısı 35’e düşecek. Ak Parti’nin Diyarbakır’daki vekil sayısı 6’ya, Türkiye genelindeki vekil sayısı ise 327’ye yükselecek. Dicle’ye verilen 77 bin 709 oy ise boşa gitmiş olacak. YSK, ara kararında mesajını verdiği bu yolu kullanmaz, Dicle’nin vekilliğinin iptaline karar verir ancak yerine kimsenin seçilemeyeceğine hükmederse, TBMM 549 vekille açılacak.