Hatip Dicle'nin 25 yıla kadar hapsi istendi

T24-

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Dicle katılmadı.

Cumhuriyet Savcısı, hazırladığı mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanık Dicle'nin 1 Eylül 2009'da Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen ''Onurlu Bir Barışa Evet'' mitingi, Eylül 2009'da Mezopotamya Sosyal Forumunca organize edilen basın açıklaması ve Irak'ın kuzeyinden 19 Ekim 2009'da Türkiye'ye gelen 30 kişilik grubun karşılanması esnasında yaptığı konuşmalarda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ifade edildi.

Sanık Dicle'nin, TCK'nın 314/2. maddesinde yer alan ''Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve 3 kez ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan toplam 25 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme, mütalaaya karşı sanık avukatının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Hatip Dicle, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon kapsamında tutuklu bulunuyor. (aa)