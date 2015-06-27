Hatip Dicle: Ortadoğu ve Kürdistan'daki savaş 25 yıl daha devam edecek!

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Genel Kurul Toplantısı Diyarbakır Büyükşehir Konferans Salonu’nda başladı. DTK Eşbaşkanları Hatip Dicle, Selma Irmak ile 501 DTK delegesinin yanı sıra HDP ve DBP’li siyasetçilerin de katıldığı ve 2 gün sürecek olan kurulda konuşan DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle, emperyalist güçlerin Kürtlerin tüm kazanımlarını yok etmek için her türlü saldırıyı meşru gördüğünü ancak Kürt savaşçılarının tüm bu saldırılar karşısında dünyanın hayranlıkla izlediği bir direniş sergilediğini söyledi.

Ortadoğu halklarının çok kritik bir dönemden geçtiğini belirten Dicle, “Ortadoğu ve Kürdistan 1990’lı yıllardan bu yana 3’üncü Dünya Savaşı diye nitelendirdiğimiz kavurucu bir ateşin içine atıldı. Bu ateş 1 ve 2’inci Dünya Savaşları‘nda olduğu gibi 4-5 yıl içerisinde bitmeyecek. 25 yıldır devam eden bu savaşın 25 yıl daha devam edeceğini göz önünde bulundurmak zorundayız” diye konuştu.

'Ortadoğu’da yeni bir anlayış ön plana çıkmıştır. Bu çizginin mimarı Sayın Öcalan’dır'

Dicle, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kürdistan’da bu zihniyetten çok büyük zararı gördü. Zarar görmemiş halklar kalmadı. Araplar 22-23 devlete bölündü ve başına petrol şeyhleri konuldu. Buradan kan ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Bunun ardından Peygamberler diyarı olan Ortadoğu’da yeni bir anlayış, yeni bir çizgi ön plana çıkmıştır. Bu çizginin mimarı Sayın Abdullah Öcalan’dır. Kuzey’de, Güney’de Batı’da Kürtlere saldırmalarının tek nedeni yeni bir çizgi olarak ortaya çıkan önderliğin paradigmasıdır. Bu paradigma emperyalist güçlerin istemi dışında gelişti ve halkların yaşama geçirdiği somut bir model haline geldi. Halklar bir araya gelerek ulus-devlet zihniyetinin panzehiri olan önderliğin modelini hayata geçirdiler. Bu kadar vahşi saldırıların nedeni budur. DAIŞ olmasaydı başka bir güçle saldırırlardı. Böyle bir güç yaratacaklardı.”

Kobanê’nin yeniden inşası için Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılmasını ve inşa süreci için gerekli tüm malzemelerin buradan geçirilmesini istediklerini ifade eden Hatip Dicle, “Ancak Türkiye bu kapıyı açmadı. Çünkü Kobanê’nin yeniden inşa edilmesini istemiyor. İşte Grî Spî’nin özgürleştirilmesi Kobanê’yi Türkiye’nin rehineliğinden kurtardı. Bunu hazmedemeyenler Kobanê’ye dönük yeni bir saldırıda bulundu. ‘YPG/YPJ DAIŞ’ten daha kötüdür’ demek saldırılara azmettirmek değil de nedir? Sınırdan geçip geçmedikleri elbet ortaya çıkacak. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ama şimdi kesin olan Türkiye, bu katliamın azmettirici suçunu işlemiştir. Bu katliamları kınamak yetmez. DAIŞ’e kim destek verdi, hangi ülkeler besliyor? Bunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu katliamın azmettiricileri insan hakları mahkemelerinde yargılanmalıdır” dedi.

'Bugünkü durumla bu sürecin devam ettirilmesi mümkün değildir'

Dolmabahçe’de İmralı Heyeti ile gerçekleştirilen toplantıya ilişkin de konuşan Dicle, “İlk defa Türkiye’de önderliği temsil eden bir heyetle bazı devlet yetkililerinin içerisinde bulunduğu bir fotoğrafla süreci yürütecek bir mekanizma ortaya çıktı. Ama gelin görün ki 5 Nisan’dan bu yana başta Erdoğan ve hükümet olmak üzere devlet çark etti. Türkiye halkları Önderlik üzerindeki tecrit ilk başta kaldırılarak, Önderliğin özgürlüğü için gerekli zemin hazırlanması ve önderliğin özgür bir şekilde barış çalışması yürütecek bir zemin bekliyor. Bugünkü durumla bu sürecin devam ettirilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.