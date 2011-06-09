Hatip Dicle Meclis'e giremeyecek!

T24- KCK davasından Diyarbakır Cezaevi’nde halen tutuklu bulunan BDP destekli Diyarbakır bağımsız milletvekili Hatip Dicle’ye yargıdan kötü haber geldi. Yargıtay, eski DEP milletvekili Dicle'nin cezasını onadı. Dicle, hem 1 yılın üzerinde hapis cezası alması hem de terör suçundan mahkum olması nedeniyle milletvekili seçilse bile Meclis’e giremeyecek.

Türker Karapınar'ın Milliyet'te yayımlanan (9 Haziran 2011) haberi şöyle:

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 23 Ekim 2007’deki bir açıklamasından dolayı , “silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edilen Dicle’nin cezasını onadı.

Dicle’nin avukatlarının karara yaptıkları itiraz da reddedildi. Böylece Dicle’ye verilen ceza kesinleşmiş oldu. Dicle’nin, hem 1 yılın üzerinde hapis cezası alması hem de terör suçundan mahkum olması nedeniyle milletvekili seçilse bile Meclis’e girme şansı ortadan kalktı. Yargıtay, dosyayı 12 Haziran’dan sonra ele alsa, Dicle milletvekili seçilebilecek, dosyası buna rağmen görüşülebilecekti.

PKK ile suçlanmıştı

Dicle hakkındaki yargı süreci şöyle gelişti: Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği 31 Mart 2008’de Dicle hakkında, PKK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan dava açtı. İddianamede, Dicle’nin, 2006’da ateşkes ilan eden PKK’nın ateşkesi bozmasından sonra 23 Ekim 2007’de Anka ‘ya yaptığı açıklamada, “Bu ateşkes fiilen geçersiz hale geldi. Ordunun operasyonları durmadığı taktirde onlar da meşru müdafaa haklarını kullanırlar, çatışmalar bu şekilde bugüne kadar geldidediği belirtildi. İddianamede, Dicle’nin, “PKK’nın propagandasını yapmak” suçunu düzenleyen Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. ve TCK ‘nın 53 . maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildi.