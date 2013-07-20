'Hatip Dicle başvursa, annesinin cenazesine kelepçesiz katılabilirdi'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, KCK davasında tutuklu olarak yargılanması sürerken kaybettiği annesinin cenazesine kelepçeli olarak katılmayı reddettiği belirtilen Hatip Dicle'ye hitaben bir yazı yazan Hasan Cemal'e bir açıklama gönderdi. Ergin, "Dicle izin başvurusu yapsaydı cenaze töreninde kelepçe takılmasının söz konusu olmayacağını" vurguladı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, Hasan Cemal'in "Annesinin cenazesine bileklerinde kelepçeyle katılmanın acısı..." başlıklı yazısının ardından T24'e gönderdiği açıklamanın tam metni şöyle:

'Sayın Dicle'nin talebi olmadı'

"Sayın Hatip Dicle'nin annesinin cenaze törenine katılmamasına ilişkin yazınız üzerine aşağıdaki bilginin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Sayın Hatip Dicle'nin ilgili savcılık veya kuruma ulaşmış bir izin talebi bulunmamaktadır.

2. Bu nedenle de izin işlemi yapılmamıştır.

3.Uygulamada cenaze iznine giden kişiye taziye yerinde kelepçe takılmamaktadır.

4. Gerekli güvenlik tedbirlerini alan kişilerin sivil giyimli olmalarına özen gösterilir.

5. Cezaevi'nden alınıp götürülmesi sırasında yetki jandarmadadır.

6. Kalacağı yere ise ilin valiisi karar vermektedir....

7. Sayın Dicle'nin bu yönde bir talebi olsaydı, kelepçe takılması söz konusu olmayacaktı.

8. Bugüne kadar yapılan uygulamalar da bunu göstermektedir.

Saygılarımızla..."