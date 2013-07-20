T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hatip Dicle başvursa, annesinin cenazesine kelepçesiz katılabilirdi'

Adalet Bakanı Ergin, Hatip Dicle'ye hitaben bir yazı yazan Hasan Cemal'e açıklama gönderdi. Bakan Ergin, 'Hatip Dicle başvursa, annesinin cenazesine kelepçesiz katılabilirdi' dedi

20 Temmuz 2013 19:04

 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, KCK davasında tutuklu olarak yargılanması sürerken kaybettiği annesinin cenazesine kelepçeli olarak katılmayı reddettiği belirtilen Hatip Dicle'ye hitaben bir yazı yazan Hasan Cemal'e bir açıklama gönderdi. Ergin, "Dicle izin başvurusu yapsaydı cenaze töreninde kelepçe takılmasının söz konusu olmayacağını" vurguladı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, Hasan Cemal'in "Annesinin cenazesine bileklerinde kelepçeyle katılmanın acısı..." başlıklı yazısının ardından T24'e gönderdiği açıklamanın tam metni şöyle:

 

'Sayın Dicle'nin talebi olmadı'

 

"Sayın Hatip Dicle'nin annesinin cenaze törenine katılmamasına ilişkin yazınız üzerine aşağıdaki bilginin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Sayın Hatip Dicle'nin ilgili savcılık veya kuruma ulaşmış bir izin talebi bulunmamaktadır.

2. Bu nedenle de izin işlemi yapılmamıştır.

3.Uygulamada cenaze iznine giden kişiye taziye yerinde kelepçe takılmamaktadır.

4. Gerekli güvenlik tedbirlerini alan  kişilerin sivil giyimli olmalarına özen gösterilir.

5. Cezaevi'nden alınıp götürülmesi sırasında yetki jandarmadadır.

6. Kalacağı yere ise ilin valiisi karar vermektedir....

7. Sayın Dicle'nin bu yönde bir talebi olsaydı, kelepçe takılması söz konusu olmayacaktı.

8. Bugüne kadar yapılan uygulamalar da bunu göstermektedir.

Saygılarımızla..."

 

ETİKETLER

sadullah erginhatip diclehasan cemalcenazekelepçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24