Hatip Dicle, 'Başkan Öcalan' dedi

DİYARBAKIR'da Mezopotamya Sosyal Forumu, yerli ve yabancı 6 bin kişinin katıldığı yürüyüşle başladı. DEP eski milletvekili Hatip Dicle, Kürt halkının onursuzca dayatmaları kabul etmediğini belirterek, ölen teröristler için `Şehit', terör örgütü lideri Abdulah Öcalan için ise, `Başkan Öcalan' terimini kullandı. Dicle, Kürt halkının talebinin, ``Ya özgürlük ve demokrasi ya da hiç demektir'' dedi.

Aralarında, Almanya, Avusturalya, İsveç, İsrail gibi ülkeler olmak üzere Türkiye ve bölgeden 250´yi aşkın demokratik kitle örgütünün öncülüğünde gerçekleşen Mezopotamya Sosyal Forumu, `Başka bir dünya mümkün' sloganı eşliğinde yapılan yürüyüşle start aldı. Yürüyüşe, DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, Dep eski Milletvekili Hatip Dicle, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de katıldı. Orman parkta toplanan ve aralarında Alman, Avustralya, İsveç, İsrail gibi ülkelerden davet edilen yaklaşık 6 bin kişi yürüyüşe geçti. Çatışmalarda ölen teröristlerin fotoğraflarını taşıyan ailelerin de katıldığı yürüyüşte, sık sık terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kürtçe, Ermenice, Arapça, Rusça çalınan şarkılarla yürüyen kalabalık, yaklaşık 8 kilometre yürüyüşün ardından Sümer Park´a geldi. Formun açılış konuşmasını DEP eski Milletvekili Hatip Dicle yaptı. Dicle´nin konuşması Kürtçe ve İngilizce tercüme edildi. Dicle, ``Kürt halkı dünyanın en büyük nüfusuna sahip, devletsiz halkı olarak tanımlanmaktadır. Ama halkımız örgütsüz değildir" dedi.

`KÜRT HALKI ONURSUZCA DAYATMAYI KABUL ETMEDİ'



Kürt halkının onursuzca dayatmayı kabul etmediğini konuşmasında belirten Dicle, Kürtlerin, tarihin derinliklerinden gelen devrimci özgürlük damarlarından beslenerek direndiğini söyledi. Dicle, ``Kürtler, binlerce evladını şehit verdi. Bu mücadele sürecinde, çağdaş tanrıçalar, İbrahimler, Kavalar ve Zerduşlar yarattı. Bugün de Başkan Öcalan´ın stratejik önderliğinde dimdik ayakta ve direniyor. Bunu herkes bilmeli, uygarlığa beşiklik etmiş bu topraklarda, özgürlük, eşitlik, demokrasi ve barış hakim oluncaya kadar halkımızın insanlık ve onur mücadelesi sürecektir'' dedi.

Kürt halkının taleplerinin çok net olduğunu ifade eden Dicle, konuşmasını şöyle sürdürdü: ``20 milyonluk halkın uluslararası hukuk çerçevesinde belirlenen hakları neyse, Kürt halkı da onu talep etmektedir. Özcesi ya özgürlük ve demokrasi, ya da hiç demektedir. Kürt halkı dünyanın en büyük nüfusuna sahip, devletsiz halkı olarak tanımlanmaktadır. Ama halkımız örgütsüz değildir. 30 yıldır özverili bir mücadelenin ürünü olan ve Türkiye Kürdistanı'ndaki farklı etnik kesimler, farklı inanç grupları ve siyasal yapılarla çeşitli STK'lar, yerel yönetimler, bireyleri bağrında toplayan Demokratik Toplum Kongresi, sizlerin mücadele hedeflerini paylaşmakta, dünyada ve ortadoğuda mücadele yürüten tüm halklar ve toplumsal kesimlerle dayanışmasını bir kez daha huzurlarınızda ilan etmektedir.'' Hatip Dicle´nin konuşmasının ardından sahne alan Laz grubu ve Kardeş Türküler konseriyle sona erdi. Forum 30 Eylül´e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.