Hatice öğretmenin paylaşımı, okulun çehresini değiştirdi

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’ın Gevaş İlçesi\'ne bağlı Göründü Mahallesi’ndeki Cemil Hakan İlköğretim Okulu’nda görev yapan sözleşmeli öğretmen Hatice Durmaz\'ın okulu için sosyal medya hesabından başlattığ yardım kampanyası sayesinde okulun çehresi değişti.

Van merkeze 60, Gevaş\'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan 95 hane, yaklaşık 800 nüfuslu ve 80 öğrenci kapasiteli Göründü Mahallesi\'ndeki Cemil Hakan İlköğretim Okulu\'nda 2 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Hatice Durmaz, birçok eksikliği olan okulu için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya da Kadıköy Benim Medya Platformu cevap verdi. Bunun üzerine \'Kadıköy\'den Van\'a 1000 kilometreyi aşan kardeşlik köprüsü7 projesi kapsamında, okul silbaştan onarılıp, tüm eksiklikleri giderildi. Platform Başkanı Faruk İbrahim Özbek, Mahalle okuluna yaptıkları çalışmalar kapsamında yeni bir anasınıfı kazandırdıklarını söyledi. Yenilenen Cemil Hakan İlköğretim Okulu\'nu Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Belediye Başkanı Sinan Hakan, Kadıköy Benim Medya Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Cemil Hakan ilköğretim okulu öğrencileri, okullarını silbaştan onaran Kadıköy Benim Medya Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek\'e çiçek verip, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sosyal medya hesabında yardım kampanyası başlatan öğretmen Hatice Durmaz da yardımlarına koşan Kadıköy Benim Medya Platormu yetkililerine teşekkür etti.

2 yıldır Göründü Mahallesi Cemil Hakan İlköğretim Okulu\'nda sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığını anlatan Durmaz, \"Okulun imkanları çok kısıtlıydı.Bunun üzerine çocuklara daha iyi bir eğitim vermek ve onlara daha iyi imkanlar sunmak adına, sürekli bir çaba içerisindeydik. Sosyal medya hesabımda paylaşım yaptım ve Kadıköy Benim Medya Platformu yetkililerine ulaştım. Onlar da bizim sesimize kulak verdiler.Çok güzel yardımları dokundu ve bu syede okulumuzu yeniledik. Yarım kalan bir inşatımız vardı, onu da ana okulları öğrencileri için sınıf yaptırdık. Daha önce ana sınıfımız sağlık ocağının içerisindeydi. Şu an yeni ve çok eğlenceli ve güzel bir sınıfımız var\" dedi.

Okulu ziyaret eden Gevaş ilçesi Kaymakamı İshak Çınar ise, mahalle okulunu baştan sona onarıp, eksikliklerini büyük kısmını gideren Kadıköy Benim Medya platformu yetkililerine ve katkısı olan iş adamlarına teşekkür etti. Çınar, \"Bu okulumuzun onarımı için iş adamlarından 21 bin TL destek aldık.Bunun iki katı kadar da Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından destek verildi.Bu desteklerle birlikte ortaya daha yaşanılabilir, kullanılabilir bir eğitim yuvası ortaya çıktı\" dedi.

KADIKÖY\'DEN VAN’A KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURDUK

Kadıköy Benim Medya Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek de Kadıköy’de sosyal sorumluluk projeleri üreten bir platform olduklarını söyledi. Özbek şöyle konuştu:

\"Hatice öğretmen, bizlere ulaştı ve okulun resimlerini bize gönderdi. \'Çok acil bir şekilde yardıma ihtiyacımız var’ deyince biz de duyarsız kalamazdık.Bölgemizdeki inşaatçılarla görüştük. Anadolu İnşaatçılar Derneği ile birlikte bu projeyi yürüttük. Kendileri çok büyük destek oldular.Aynı zamanda kaymakamımız, belediye başkanımızın da bizlere büyük desteleri oldu.Biz bunu yaparken, sadece bu okul değil, Türkiye’deki bütün okullara bunu yaymak istiyoruz. Bunun örnek bir proje olmasını istiyoruz. Zaten yapılan maddi yardımın yanında, bir gönül köprüsü, bir kardeşlik köprüsünün olmasını istiyoruz. Kadıköy’den Van’a kardeşlik köprüsü oluşturmak istiyoruz. Doğu ile batıdaki insanların aidiyet hissetmesini istiyoruz.Bir çocuk bir gelecek’ diye bir sloganımız var.Bizim ülkemiz üzerinde haince planlar yapan ve ülkemizi karıştırmak isteyenlere karşı en büyük cevabı biz Gevaş’ın Göründü mahallesinde veriyoruz. Biz bu çalışmamızı Türkiye çapında yaymak istiyoruz.\"



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