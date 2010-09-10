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Spor

HATİCE KÜBRA YANGIN AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A)

10 Eylül 2010 23:38

-HATİCE KÜBRA YANGIN AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Ukrayna'nın Khrakov kentinde süren Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda, bayanlar 53 kiloda Hatice Kübra Yangın, Avrupa Şampiyonu oldu. Türk sporcu, ilk turu bay geçerken, çeyrek finalde Fransız, yarı finalde de Alman rakibini yenerek, finale yükseldi. Başarılı tekvandocu, finalde Rus Anna Drozdova'yı 8-1 yenerek, altın madalyaya ulaştı. Şampiyonanın ikinci gününde Türk sporcular 1 altının yanı sıra 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.  Erkekler 68 kiloda mücadele eden Gökhan Coşar, finalde Fransız Amine Manai'ye 11-9 yenilerek, gümüş madalyada kaldı.  Bayanlar 57 kiloda ise Zeynep Kirez, yarı finalde evsahibi ülkeden Darya Yakovleva'ya 10-8 mağlup olarak bronz madalya aldı. Bu arada, erkekler 63 kiloda Cem Uluğnuyan, İsveçli Mohammed Qatanani'ye çeyrek final maçında 12-8 yenilerek, şampiyonaya veda etti. -BİRİNCİ GÜNDE 3 MADALYA KAZANILMIŞTI- Şampiyonanın ilk gününde de bayanlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım Avrupa Şampiyonu olmuş, bayanlar 49 kiloda Ayşe Hazal Boyanmış ve erkekler 58 kiloda Recep Yazıcı bronz madalya kazanmıştı.

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