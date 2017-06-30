Hatice Kübra İlgün'den gümüş madalya!

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Final karşılaşmasında ev sahibi ülke Güney Kore'den Ah Reum Lee ile karşılaşan İlgün, 7-5 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye bu sonuçla; dünya şampiyonasını Nur Tatar ve Zeliha Ağrıs'ın aldığı 2 altın madalya ve İlgün'ün 1 gümüş madalyası ile tamamladı.



Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen ve 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, yapılan son gün müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonanın son gününde ülkemizi, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve 62 kiloda İrem Yaman ile erkekler 80 kiloda Yunus Sarı temsil etti.



Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, dün yaptığı maçlarda sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Güney Kore'den Ah Reum Lee ile karşılaşan milli tekvandocu, ilk raundunu 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci raundunda 6-2 geriye düştü. Üçüncü raunndda farkı eriten Hatice Kübra İlgün, son saniyelerdeki çabasına rağmen müsabakayı 7-5 kaybetti ve Dünya ikincisi oldu. Hatice Kübra İlgün, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 72 puan yazdırdı.

Milli sporculardan üç madalya

Türkiye, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nı 3 madalya ile tamamladı. Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.

