Hatice Karabıyık'ı vuran tetikçi de yakalandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde geçen 9 Aralık\'ta, sırtından tabancayla vurulup yaralanan Hatice Karabıyık\'ın (36), eski sevgilisi tarafından tetikçi tutularak öldürülmek istendiği ortaya çıktı. Karabıyık\'ı yaraladığı ileri sürülen A.K., Salihli ilçesinde, polis tarafından gözaltına alındı.

Geçen 9 Aralık\'ta saat 01.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, Karaca Sokak\'ta silahlı saldırıya uğrayan Hatice Karabıyık sırtından yaralandı. Karabıyık, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 15 gün süren tedavisinin ardından Karabıyık taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Karabıyık\'ı eski sevgilisi N.K.\'nin azmettirmesi sonucu A.K., tarafından vurulduğunu belirledi. N.K., olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen N.K., tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren polis, Karabıyık\'ın yaralandığı olayda tetiği çektiği belirlenen A.K.\'nin Salihli\'de görüldüğünü tespit etti. Çalışmalarını bu yönde derinleştiren polis A.K.\'yi de geçen 2 Ocak\'ta yakaladı. Turgutlu\'ya getirilen A.K.\'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.