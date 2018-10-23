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Hatice Cengiz, nişanlısı Cemal Kaşıkçı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

Cengiz, yaptığı paylaşımda Erdoğan'a teşekkür etti

23 Ekim 2018 18:53

Hatice Cengiz, nişanlısı Cemal Kaşıkçı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı.


Cengiz kişsel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a Kaşıkçı'ya yönelik açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.

Cengiz, ''Başsağlığı dileğiniz için Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğn. Nişanlım Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin yargı karşısına çıkmasını sağlayacağınıza emindim ve hala da eminim. Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum." diye yazdı.

Cengiz'in paylaştığı fotoğraflar şöyle:

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