Hataysporlu Billong'dan Beşiktaş maçındaki şike iddialarına yanıt

Hatayspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada şike yaptığı iddia edilen Billong, "Hiçbir zaman şike yapmadım. Gerekli araştırmalar yapılabilir. Milli takıma davet edildiğimi maçtan önce öğrendim" dedi.

Hataysporlu Billong, Beşiktaş maçındaki iddialara cevap verdi: "Hiçbir zaman şike yapmadım. Gerekli araştırmalar yapılabilir. Milli takıma davet edildiğimi maçtan önce öğrendim. Açıkça belirtmek isterim ki, hiçbir zaman şikeyi teşvik etmedim, katılmadım ve katılmayacağım. Dürüstlüğümü ve profesyonelliğimi savunacağım gibi, bu sürecin Türkiye'deki bağımsız herhangi bir kurum tarafından da kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ediyorum.

"Milli Takım'a Beşiktaş maçından önce çağrıldım"

Milli takıma çağrılmamın da büyük ölçüde bu maç öncesinde yapıldığını söylemek isterim. Milli takımda geçireceğim zamanı ve geleceğimi dört gözle bekliyorum. Yapılan sıcak karşılama için Türkiye'ye teşekkür ederim ve önümüzdeki sezonu heyecanla bekliyorum."