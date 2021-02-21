Hatayspor, zorlu deplasmanda Erzurumspor'u mağlup etti: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında ligin flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor deplasmanda Erzurumspor'un konuğu oldu. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yükselişine devam etti. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ve 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Erzurumspor ise sahadan yenik ayrıldı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Katranis, Mame Diouf (penaltı) ve Boupendza kaydetti. Erzurumspor'un tek golü 90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'dan geldi.

Alınan bu sonuçla Erzurumspor 25 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 42'ye yükseltti.

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