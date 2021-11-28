Hatayspor'u deviren Sivasspor, 6 maç sonra kazandı

Demir Grup Sivasspor, haftaya ikinci sırada giren Atakaş Hatayaspor'u 4-0 mağlup ederek 6 hafta sonra kazandı.

Süper Lig'in 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede gülen taraf ev sahibi takım oldu.

Sivasspor'a 3 puanı getiren goller 22' Pedro Henrique(p), 43', 48' ve 86' dakikada Mustapha Yatabare'den geldi. 35 yaşındaki Yatabare, Guingamp forması giydiği 1 Şubat 2013'ten sonra ilk kez kariyerinde hat-trick'e imza attı. Maçın öne çıkan bir başka ismi ise 3 asistle Max Gradel oldu.

Konuk Hatayaspor'da Ruben Ribeiro 54. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Rıza Çalımbay'ın ekibi ligde 6 hafta sonra galip geldi. Deplasmanda kalesinde ilk kez 4 gol gören Hatayspor ise dördüncü yenilgisini aldı.

Bu sonuçla ligde 6 hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 16'ya çıkardı. Hatayspor ise haftayı 26 puanla kapattı.