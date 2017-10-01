T24 LogoT24 Logo
Spor

Hatayspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx) Turgut Evran (xx) HATAYSPOR: Akın (xxx)- Serkan (xxx), Volkan (xxx), Sadi (xxx), Mesut (xxx), Yılmaz  (xxx) (Dk

01 Ekim 2017 23:01

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx) Turgut Evran (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Serkan (xxx), Volkan (xxx), Sadi (xxx), Mesut (xxx), Yılmaz  (xxx) (Dk.85 Oğuz xx), Mithat (xxx) (Dk. 75 Mehmet x), Selçuk (xxx), Caner (xxx), Hamza (xxx) (Dk.69 Selim), Taha (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan(xx)- Yakup (xx), Melih (xx), Uğur (xx), Ahmet (xx), Hüseyin (xx), Samet (xx) (Dk.46 Batuhan x), Hakan (xx), Feyyaz (xx) (Dk.80 Ali), Ozan (xx), Eren (xx) (Dk.86 Sinan x)
SARI KARTLAR: Serkan (Hatayspor), Uğur, Melih, Hüseyin (Sivas Belediyespor)
SPOR Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta Hatayspor kendi evinde ağırladığı Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kalarak ligdeki puanını 13’e çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA STAT Atatürk HAKEMLER MustafaCoşkunMehmet UludağTurgut EvranAkınSerkanVolkanSadiMesutYılmazDkOğuzMithatMehmetSelçukCanerHamzaSelim TahaBELEDİYESPOR Serkanxx YakupMelihUğurAhmetHüseyin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24