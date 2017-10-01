Hatayspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx) Turgut Evran (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Serkan (xxx), Volkan (xxx), Sadi (xxx), Mesut (xxx), Yılmaz (xxx) (Dk.85 Oğuz xx), Mithat (xxx) (Dk. 75 Mehmet x), Selçuk (xxx), Caner (xxx), Hamza (xxx) (Dk.69 Selim), Taha (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan(xx)- Yakup (xx), Melih (xx), Uğur (xx), Ahmet (xx), Hüseyin (xx), Samet (xx) (Dk.46 Batuhan x), Hakan (xx), Feyyaz (xx) (Dk.80 Ali), Ozan (xx), Eren (xx) (Dk.86 Sinan x)
SARI KARTLAR: Serkan (Hatayspor), Uğur, Melih, Hüseyin (Sivas Belediyespor)
SPOR Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta Hatayspor kendi evinde ağırladığı Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kalarak ligdeki puanını 13’e çıkardı.
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