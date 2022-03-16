Hatayspor maçı Önder Karaveli için son şans!

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray derbisi sonrasında Teknik Direktör Önder Karaveli'ye Hatayspor karşılaşmasında son bir şans vereceği iddia edildi.

Beşiktaş ’ta derbi mağlubiyeti sonrasında büyük bir hareket yaşandı. Karşılaşmayı Nef Stadı’nda takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın ilk yarıyı 2-0 geride kapatması sonrasında stattan ayrılmıştı. 2-1 sona eren mücadelenin ardından yönetimdeki kurmaylarıyla bir araya gelen Başkan’ın, yöneticilerle yaptığı görüşme sonrasında 3 fikrin ön plana çıktığı öğrenildi.



Teknik direktör Önder Karaveli’nin kadro tercihlerinden memnun olmayan yönetimin, ilk olarak alt yapı sorumlusu Mehmet Ekşi’nin kalan 9 maçlık bölümde takımı devralması fikrini ön plana çıkardığı kaydedildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; siyah-beyazlı yöneticilerin ikinci olarak ise Mehmet Ekşi’yi sezon sonuna kadar takımın başına getirip Önder Karaveli’yi de yardımcısı olarak teknik kadroda tutmayı görüştüğü bildirildi.



Son olarak idarecilerin, Önder Karaveli’ye cumartesi günü Hatayspor’la oynanacak maçta son bir şans verip sonrasında gelecek Milli arada teknik direktör operasyonunun yapılması fikrini tartıştığı ifade edildi. Saatler süren toplantıdan karar çıkmazken görüşmelerin devam edeceği belirtildi.