Hatayspor, Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Hatayspor, orta saha oyuncularından 30 yaşındaki Gökhan Karadeniz ile karşılık olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Tecrübeli futbolcumuz Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Gökhan Karadeniz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Gökhan Karadeniz Hatayspor’da forma şansı bulmakta zorlanırken, ligin 8. haftasında T.T. Stadyumu’nda oynanan Galatasaray maçında 58. dakikada oyuna girerken, 80. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrasında maçın hakemine karşı sportmenliğe aykırı sözleri dolayısı ile 5 maç ceza almıştı.

Gökhan Karadeniz, Samsunspor’da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor’da forma giyen Gökhan Karadeniz’i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Gökhan Karadeniz, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’a imza attı. Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Yılport Samsunspor, şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüz, Süper Lig’de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”