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Spor

Hatayspor-Fenerbahçe maçı iptal edildi

25 Mart 2021 10:05

Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde bu hafta sonu oynanması planlanan Hatayspor-Fenerbahçe özel maçı, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında 27 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi. Süper Lig’de 32. hafta maçları Milli maçlar nedeniyle bir sonraki hafta oynanacak.

Hatayspor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“27 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

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