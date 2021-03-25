Hatayspor-Fenerbahçe maçı iptal edildi

Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde bu hafta sonu oynanması planlanan Hatayspor-Fenerbahçe özel maçı, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Hatayspor ile Fenerbahçe arasında 27 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi. Süper Lig’de 32. hafta maçları Milli maçlar nedeniyle bir sonraki hafta oynanacak.
Hatayspor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“27 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”