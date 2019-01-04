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Spor

Hatayspor, eski Fenerbahçeli Bienvenu ile prensipte anlaştı

Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu

04 Ocak 2019 12:26

Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye\'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu.
Hatayspor\'un Türkiye\'ye davet ettiği Bienvenu, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren bordo-beyazlı ekibin kampına katıldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu\'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı, teknik heyetin yeterli görmesi halinde, sağlık kontrollerinde de problem olmaması durumunda transferin gerçekleşebileceği bildirildi

(FOTOĞRAFLI)

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