Hatayspor'dan Koronavirüs açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 5 futbolcunun testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya "9 Ekim ve sonrasında yapılan Kovid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Hatay temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.