Hatayspor'dan Boupendza'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gabon Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde mücadele eden Aaron Boupendza'nın Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Galatasaray maçı öncesi 24 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Hatayspor'da Aaron Boupendza, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için ülkesi Gabon Milli Takımı'na katıldı.

Gabon'un Angola ile karşılaşacağı maç öncesi Aaron Boupendza'nın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı ve milli takım kadrosundan çıkarıldığı haberleri medyada yer aldı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, A Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Henüz böyle bir bilgiyi teyit etmediklerini söyleyen Vardı, "Biz de sosyal medyadan öğrendik. Resmi olarak doğrulattığımız bir şey yok. Oyuncumuz Türkiye'ye döndüğünde, burada gereken testleri yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Teknik heyetimiz Galatasaray maçına hazırlanıyor" diyen Vardı, "Atakaş Hatayspor'un ideal 11'i var ama yedeklerimiz ideal 11'e uygun değil. Aaron en önemli silahımız. Aaron'un Koronavirüs'e yakalanması durumunda da hocamız gerekeni yapacaktır. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız" diye konuştu.