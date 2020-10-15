Hatayspor'da Koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve takımdaki toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

53 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Hatayspor, ligin ilk 4 haftasında topladığı 7 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.