Beşiktaş, Hatayspor engeline takıldı

Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş, Yeni Hatay Stadında karşılaştı. Beşiktaş, rakibine 1-0 kaybederek haftayı puansız geçti. Hatayspor golü ilk yarıda bulurken, Beşiktaş'ın 72. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında iptal oldu. Beşiktaş böylece, bu sezonki üçüncü yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6. dakikada Lobjanidze'nin golüyle 1-0 kazandı.

Zorlu mücadelede galip gelen taraf 6. dakikada Saba Lobjanidze'nin attığı golle Atakaş Hatayspor oldu.

Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Hatay temsilcisi, siyah beyazlıları geride bırakarak ligin 2. sırasına yerleşti.

Hatay'dan eli boş dönen ve 20 puanda kalan Beşiktaş ise maç fazlası ve averajla 3. sırada yer aldı.

TIKLAYIN - Hatayspor-Beşiktaş maçından kareler

Stat: Yeni Hatay Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dk. 71 Kamara), Boudjemaa (Dk. 85 Muhammed Mert) , El Kaabi (Dk. 71 Saint Louis), Diouf Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal ( Dk.68 Salih Uçan) , Atiba (Dk.68 Mehmet Topal) , Ghezzal (Dk. 82 Gökhan Töre), Teixeira (Dk. 82 Güven Yalçın), Larin, Batshuayi (Dk. 24 Kenan Karaman) Gol: Dk. 6 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor) Sarı kart: Dk. 45 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 80 Boudjemaa, Dk. 88 Traore Dk. 90+7 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Karşılaşmanın önemli anları