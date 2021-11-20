Hatayspor, Antalyaspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi, Ruben Riberio ve Mame Diouf kaydetti.

Antalyaspor'un Mukairu ile bulduğu gol, Hatay'dan puanla dönmek için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından puanını 26'ya çıkaran Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü.

Nuri Şahin yönetiminde 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Antalyaspor ise 15 puan ve maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı.