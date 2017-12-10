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Spor

Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Özer Özden (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Barış Çiçeksoyu (xx) HATAYSPOR: Akın (xxx)- Tayfun (xxx) (Dk

10 Aralık 2017 18:40

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Özer Özden (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Tayfun (xxx) (Dk.87 Volkan Altınsoy x), Oğuz (xxx), Hamza (xxx), Selim (xxx) (Dk.74 Köksal Yedek xx), Soner (xxx), Mesut (xxx), Taha (xxx) (Dk.82 Mehmet Albayrak xx), Yılmaz (xxx), Sadi (xxx), Caner (xxx)
AMED SPORTİF: Erdi (xx)- Mahsum (xx), Okan (xx), Murat (xx), Cumhur (xx), Şahin (xx), Sıddık (xx), Oğuz (xx) (Dk.90 Berat Han x), Ferat (xx), Deniz (xx) (Dk.46 Yusuf Kerçin xx), Mansur (xx)GOLLER: Caner Dk.9 (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mahsum (Amed Sportif)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Hatayspor ligin 16’ncı haftasında kendi evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i maçın 9’uncu dakikasında Caner’in attığı golle 1-0 yendi.

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