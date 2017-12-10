Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Özer Özden (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx)- Tayfun (xxx) (Dk.87 Volkan Altınsoy x), Oğuz (xxx), Hamza (xxx), Selim (xxx) (Dk.74 Köksal Yedek xx), Soner (xxx), Mesut (xxx), Taha (xxx) (Dk.82 Mehmet Albayrak xx), Yılmaz (xxx), Sadi (xxx), Caner (xxx)

AMED SPORTİF: Erdi (xx)- Mahsum (xx), Okan (xx), Murat (xx), Cumhur (xx), Şahin (xx), Sıddık (xx), Oğuz (xx) (Dk.90 Berat Han x), Ferat (xx), Deniz (xx) (Dk.46 Yusuf Kerçin xx), Mansur (xx)GOLLER: Caner Dk.9 (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Mahsum (Amed Sportif)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Hatayspor ligin 16’ncı haftasında kendi evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i maçın 9’uncu dakikasında Caner’in attığı golle 1-0 yendi.

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