Hatayspor, Alanyaspor karşısında farklı kazandı

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bordo-beyazlılar, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in yeni sezonuna Kasımpaşa beraberliği ve Galatasaray yenilgisiyle başlayan Hatayspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Hatayspor'un gollerini 4'te Traore, 18'de Lobjanidze, 42'de Ribeiro, 60'ta El Kaabi, 90+2'de Kamara kaydetti.

Ev sahibi takım puanını 4 yaptı, Alanyaspor ise 3 puanda kaldı.