Hatayspor 90+7'de bulduğu golle Çaykur Rizespor karşısında 1 puanı aldı

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+7. dakikada Boupendza'nın attığı gol sonucunda 2-2 berabere kaldı. Maç boyunca çok kritik toplar kurtaran Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, 90+7. dakikada şanssız bir pozisyonda hata yapınca Boupendza, maçın skorunu belirledi.

Rizespor, 12. dakikada Mame Biram Diouf'un kendi kalesine ve 64. dakikada Fernando Boldrin'in attığı şık gollerle maç içinde iki kere öne geçmesine rağmen Hatayspor'da 35. dakikada Rayane Aabid ve 90+7'de Boupendza, skoru belirlediler.

İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren Hatayspor, 7. maçında 12. puanına ulaşırken yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmasına rağmen 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Çaykur Rizespor da 8. maçındaki 12. puanını aldı.