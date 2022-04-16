Hatayspor 1-1 Sivasspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Hatay'daki mücadelede karşılıklı goller skoru belirledi: 1-1.
Konuk Sivasspor 28. dakikada Ziya Erdal'ın penaltı golüyle devreyi önde kapatırken, Hatayspor'un beraberlik golü 61'de Yassine Benzia'dan geldi.
Bu sonucun ardından Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor'un galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Rıza Çalımbay'ın ekibi ise son 3 haftada 2 puan toplayabildi.