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Spor

Hatayspor 1-1 Sivasspor (Maç sonucu)

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Ziya Erdal ve Yassine Benzia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi

16 Nisan 2022 15:52

Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Hatay'daki mücadelede karşılıklı goller skoru belirledi: 1-1.

Konuk Sivasspor 28. dakikada Ziya Erdal'ın penaltı golüyle devreyi önde kapatırken, Hatayspor'un beraberlik golü 61'de Yassine Benzia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor'un galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Rıza Çalımbay'ın ekibi ise son 3 haftada 2 puan toplayabildi.

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