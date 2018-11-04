Hatayspor - Ümraniyespor maçının ardından

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig’in 11\'inci haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Hatayspor’da teknik sorumlu Murat Sönmez, \"Endişe duyulacak bir takımımız yok” dedi.

Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, 1-0 yenildikleri Ümraniyespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, \"Oyunda bariz olarak bir üstünlüğümüz vardı. Rakip kale önündeki etkinliğimiz birçok gol pozisyonumuz oldu. Belki talihsiz bir gol yememiş olsaydık girdiğimiz pozisyonlarda iyi oynamamıza rağmen galibiyetle buradan çıkan taraf biz olacaktık. Ama olmadı. Kale önünde biraz daha becerikli işler yapabilirsek, pozisyon üretmede sıkıntımız yok. Kanatları kullanmamızda sıkıntı yok. Ama bugün özellikle oyunun dönüşümünde çıkarken kaptırmış olduğumuz paslar oyun kalitemizi biraz aşağı doğru çekti. Tabii ilk yılımız, Hatay\'da endişe duyulacak, kaygı uyandıracak takımımız yok. Kaliteli oyunculardan oluşuyoruz. İyi oyun oynuyoruz. İyi pas yapıyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Ama olmadı bugün. Bundan sonraki müsabakalarda skoru yanımıza almak zorundayız. Skorla biçimlenen bir lig. İnşallah geçmişte oynadığımız oyunu bundan sonraki müsabakalarda da sahaya yansıtırsak puan tablosunda olabildiğince kendimizi tırmandıracak, ligi Hatay\'a yakışacak bir noktada bitireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

TAŞDEMİR: \"HATAYSPOR TAKIM OYUNUNU İYİ OYNAYAN BİR TAKIM\"

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de maç sonrası yaptığı değerlendirmede, Hatayspor’un takım oyununu iyi oynayan bir takım olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Hakikaten rakibimiz takım oyununu iyi oynayan bir takım. Geçen seneki oyuncular bu sene biraz coşkulu oynadı. İyi de gidiyorlardı. Bizim de ilk yarı oyun olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz bir pozisyonu gole çevirmesini bildik. İkinci yarı rakibimiz çok baskılı oynadı. Bir iki tane de çok net gol kaçırdılar. O da biraz bizim şansımız oldu. Biz de doğru kontrol edip çıkabilseydik, belki birazcık daha farklı olurdu. Zor takım, iyi takım Hatayspor, buradan üç puanla döndüğümüz için mutluyum. Bundan sonraki maçlarında Hatayspor\'a başarılar diliyorum.”

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