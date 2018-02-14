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Spor

Hatayspor - Mersin İdmanyurdu: 3-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Yavuz Çetin (xx), Hakan Karabalcık (xx), Ersin Erbay (xx) HATAYSPOR: Ömer (xxx)- Tayfun (xxx), Oğuz (xxx) (Dk

14 Şubat 2018 18:35

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Çetin (xx), Hakan Karabalcık (xx), Ersin Erbay (xx)
HATAYSPOR: Ömer (xxx)- Tayfun (xxx), Oğuz (xxx) (Dk. 78 Köksal Yedek xx), Hamza (xxx) (Dk.58 Sinan Kurumuş xx), Selim (xxx), Soner (xxx), Mesut (xxx) (Dk.81 Volkan Altınsoy xx), Taha (xxx), Faruk (xxx), Sadi (xxx), Gökhan (xxx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (xx)- Mesut (xx), Emrah (xx), Bulut (xx) (Dk.75 Yiğit Can Ayaz x), Mert (xx), Batuhan (xx) (Dk.84 Mert Ünel x), Emir Kaan (xx), Hüseyin (xx), Emre Güney (xx), Abdurrahman (xx), Emre Can (xx) (Dk.58 Oğuz Can Yorulmuş x)
GOLLER: Dk. 24 Gökhan, Dk. 45 Selim, Dk 71 Sinan (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Emre Can (Mersin İdmanyurdu)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Hatayspor, 22\'nci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Mersin İdmanyurdu\'nu 3-0 yendi.

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