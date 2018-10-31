Hatayspor - Fethiyespor: 3-1

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

STAT. Antakya Atatürk

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Cemal Bingöl (xx), Uygar Bebek (xx)

HATAYSPOR: Ömer (xx), Yasin (xx), Soner (xx), Mehmet (xx), Hamza (xx) (Dk. 60 Caner xx), Gökhan (xx) (Dk. 59 Selim xx), Hamidou (xx), Sinan (xxx), Murat (xx) (Dk. 65 Sadi x), Özgür (xx), Tom (xxx)

FETHİYESPOR: Kemal (xx), Alper (xx), Erdi (xx), Onur (xx) (Dk. 85 Selçuk), Halil (xx) (Dk. 86 Alper), Ahmet (xx), Yakup (xx), Alican (xx), Ahmet Burak (xx), Hakan (xx), Metin (x) (Dk. 69 Mahmut x)

GOLLER: Dk. 35 - Dk. 90+2 Sinan, Dk. 80 Selim (Hatayspor) - Dk. 45+1 Metin Sevinç (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Hamidou (Hatayspor, Alper Sürücü, Onur Okan, Selçuk Özkan (Fethiyespor)

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında konuk ettiği Fethiyespor’u Sinan’ın 2 ve Selim’in attığı gollerle 3-1 yenerek 5\'inci tura yükseldi. Fethiyespor’un tek golü ise 45+1’de Metin’den geldi.

FOTOĞRAFLI