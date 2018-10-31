T24 LogoT24 Logo
Spor

Hatayspor - Fethiyespor: 3-1

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) STAT

31 Ekim 2018 20:26

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

STAT. Antakya Atatürk
HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Cemal Bingöl (xx), Uygar Bebek (xx)
HATAYSPOR: Ömer (xx), Yasin (xx), Soner (xx), Mehmet (xx), Hamza (xx) (Dk. 60 Caner xx), Gökhan (xx) (Dk. 59 Selim xx), Hamidou (xx), Sinan (xxx), Murat (xx) (Dk. 65 Sadi x), Özgür (xx), Tom (xxx)
FETHİYESPOR: Kemal (xx), Alper (xx), Erdi (xx), Onur (xx) (Dk. 85 Selçuk), Halil (xx) (Dk. 86 Alper), Ahmet (xx), Yakup (xx), Alican (xx), Ahmet Burak (xx), Hakan (xx), Metin (x) (Dk. 69 Mahmut x)
GOLLER: Dk. 35 - Dk. 90+2 Sinan, Dk. 80 Selim (Hatayspor) - Dk. 45+1 Metin Sevinç (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Hamidou (Hatayspor, Alper Sürücü, Onur Okan, Selçuk Özkan (Fethiyespor)

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında konuk ettiği Fethiyespor’u Sinan’ın 2 ve Selim’in attığı gollerle 3-1 yenerek 5\'inci tura yükseldi. Fethiyespor’un tek golü ise 45+1’de Metin’den geldi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin BOZOKHATAY DHA STAT Antakya Atatürk HAKEMLER Sinan DereciCemal BingölUygar Bebek xx HATAYSPORYasinSonerMehmetHamzaDkCanerGökhanSelimHamidouSinanMuratSadiTomKemalAlperErdiOnurSelçuk HalilAlper
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24