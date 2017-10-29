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Spor

Hatayspor - Etimesgut Belediyespor: 3-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) STAT: Antakya Atatürk Stadı HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Aykut Onar (xx), Barkın Güdü (xx) HATAYSPOR: Akın (xxx)- Mehmet Tayfun (xxx), Oğuz (xxx), Hamza (xxx), Selim (xxx) (Dk

29 Ekim 2017 19:47

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

STAT: Antakya Atatürk Stadı
HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Aykut Onar (xx), Barkın Güdü (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Mehmet Tayfun (xxx), Oğuz (xxx), Hamza (xxx), Selim (xxx) (Dk. 67 Köksal xx), Mithat (xxx), Mesut (xxx), Taha (xxx) (Dk. 67 Mehmet Albayrak xx ), Sadi (xxx), Volkan (xxx), Caner (xxx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (xx), Sabri (xx), Berat (xx), Eser (xx), Halil (xx), Eren (xx), Erçin (xx), Fatih (xx), Ahmet (xx) (Dk. 82 Rıdvan x), Alaettin (xx) (Dk. 60 Bekir x), Umut (xx) (Dk. 71 Mehmet xx)
GOLLER: Dk. 10 Hamza, Dk. 40 Mithat, Dk. 53 Taha (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Köksal (Hatayspor) - Sabri, Halil, Fatih (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Hatayspor, kendi evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor’u 3-0 yenerek puanını 22’ye çıkardı. Maçın 10’uncu dakikasında Hamza’nın ceza sahası içine girerken vurduğu top filelerle buluştu: 1-0.
Maçın 40’ıncı dakikasında Mithat ceza alanı içinde plase bir vuruşla maçta durumu 2-0’a getirdi.
Maçın 53’üncü dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya iyi vuran Taha fileleri sarstı ve maçın skorunu belirledi: 3-0.

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